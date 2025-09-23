Suzuki обновила логотип впервые за 20 лет

Suzuki представила новый логотип — первый редизайн главной символики производителя с 2003 года. Хром и тяжёлые 3D-контуры ушли в прошлое, уступив место более лёгкому и плоскому стилю.

© Allroader.ru

Новый стиль в цифровую эпоху

Основная форма легендарной буквы S, знакомой нам с 1958 года, сохранилась. Но теперь эмблема получила гладкую плоскую поверхность с тонкими очертаниями по краям. Вместо глянцевого хрома используется «яркое серебро» с матовым алюминиевым эффектом — и это, по словам компании, более экологичный вариант.

Такой редизайн не случаен: в эпоху смартфонов и соцсетей именно простые двухмерные логотипы лучше всего смотрятся на экранах. Правда, критики отмечают, что с «уплощением» бренды теряют часть визуальной глубины и физического присутствия в реальном мире.

Общий тренд автопрома

Suzuki лишь подтвердила тенденцию, к которой уже присоединились почти все крупные автопроизводители: VW, Audi, Nissan, Mazda, BMW, Volvo, Kia, Renault, Peugeot, Aston Martin, Bentley, Jaguar, Lamborghini и многие другие.

Первым делом новый логотип покажут на концептах, которые дебютируют 30 октября 2025 года на выставке Japan Mobility Show. Затем обновлённый стиль начнёт постепенно распространяться на всю мировую линейку Suzuki. Поскольку пропорции эмблемы не изменились, её можно без проблем ставить и на текущие модели — обновление кузовных элементов не потребуется.

Самым свежим серийным автомобилем марки остаётся кроссовер Suzuki Victoris, выпущенный для индийского рынка, и вскоре именно он может получить новый шильдик.

Зачем всё это?

Президент и CEO компании Тосихиро Сузуки объяснил: новый знак олицетворяет стремление бренда «смотреть на мир глазами клиента и создавать продукты с реальной ценностью», а также готовность к новым вызовам. Под слоганом «By Your Side» («Рядом с вами») компания намерена оставаться рядом с покупателями и двигаться вместе с ними в сторону устойчивого будущего.