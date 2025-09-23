Новый утильсбор не грозит ростом цен на Haval, Chery и Geely

Цены на популярные семейные автомобили после пересмотра методики расчета утилизационного сбора вырастут незначительно, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ГК "Рольф" Светлану Виноградову.

По ее словам, серьезных изменений также не ожидается и в сегменте параллельного импорта.

Доля автомобилей, в отношении которых повышение цен может превысить 5%, составляет 13,8% от общего объема продаж компании. Речь идет в основном о премиальных моделях.

Для массового сегмента, ключевую долю в котором составляют семейные покупатели, оснований для беспокойства нет, подчеркнула Виноградова. По данным "Рольфа", самыми востребованными моделями в 2025 году остаются Haval Jolion, Chery Tiggo 7 и Geely Monjaro. Для большинства из них изменения цен будут минимальными.

Даже в случае с Geely Monjaro, не имеющим локализованного производства в России, корректировка при покупке у официального дилера не превысит 175 тысяч рублей, что эквивалентно 5-6% от стоимости автомобиля.

Наиболее заметное влияние новые правила окажут на электромобили и гибриды, доля которых, по данным "Рольфа", не превышает 4% от российского авторынка и составляет менее 6% в структуре продаж группы. По словам Виноградовой, возможные колебания в этом сегменте не повлияют на общую ситуацию.

Она также отметила, что корректировка утильсбора не станет шоковым фактором для отрасли, а напротив должна усилить доверие потребителей, обеспечить равные условия для участников рынка и создать предпосылки для устойчивого развития.

Ранее Минпромторг предложил обновить методику расчета утильсбора. Согласно проекту постановления с 1 ноября 2025 года базовая ставка сбора будет зависеть от типа и объема двигателя, а мощность транспортного средства станет фактором при определении повышающего коэффициента.