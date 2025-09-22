В Подмосковье открыли еще один участок будущей платной трассы

В Подмосковье открыт новый участок Южно-Лыткаринской автодороги от Каширского шоссе до трассы А-105.

© Мослента

Протяженность участка — 2,3 км, на нем построены два путепровода и удобные съезды, передает 360.ru.

Это позволит жителям Видного добираться до аэропорта Домодедово на 20 минут быстрее. Полное открытие трассы планируется в начале 2026 года, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Всего дорога будет иметь от четырех до шести полос, 11 развязок, 27 путепроводов и 10 мостов, протянется около 45 км и пройдет через четыре округа: Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиху. Осенью откроют еще один участок длиной 3 км, соединяющий Лыткаринское шоссе с М-5 «Урал», чтобы водители могли объезжать поселок Октябрьский.

Южно-Лыткаринская автодорога соединит федеральные трассы М-2, М-4, М-5, А-105 и М-12, разгрузит восточную часть МКАД и позволит быстрее добираться до аэропорта Домодедово.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области