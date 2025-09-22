В России на продажу выставили 87-летний Mercedes разведчика Штирлица

На продажу выставили интересный образец - 87-летний автомобиль культового киногероя-разведчика Штирлица.

© Российская Газета

Премьера Mercedes-Benz 320 состоялась в 1937 году. Этот шестицилиндровый автомобиль весил около 1,5 тонны и был оборудован 3,2-литровым двигателем M142 мощностью 78 лошадиных сил. Коробка передач - четырехступенчатая механическая, привод - задний.

В процессе съемок фильма, которые проходили в Москве, Риге, Грузии и Берлине, были задействованы три немецких лимузина. Один из них и выставили на продажу. Заявленный пробег для столь почтенного возраста весьма невелик - 50 000 км. К сожалению, других деталей биографии машины хозяин не раскрыл.

Продавец из города-курорта Сочи просит за свой Mercedes баснословную сумму - 25 000 000 рублей, что сопоставимо с ценой подержанного лимузина Aurus Senat.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России начались продажи нового "Святогора".