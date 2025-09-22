В ОАЭ готовят к открытию автосалон Aurus

В ОАЭ появится дилерский центр Aurus. Первый в Объединенных Арабских Эмиратах центр по продаже автомобилей российской люксовой марки скоро появится в Дубае. Об этом пишет Telegram-канал «Автопоток». Сообщается, что пока там выставлена только одна модель — седан Aurus Senat в трех экземплярах. Открытие ожидают «в ближайшие дни», но ни официальных анонсов, ни планов продаж пока не было.

© Motor.ru

Здание, как и сам автосалон, оформлены в фирменном стиле Aurus, передает источник в ОАЭ. В зале выставлены три седана Senat в белом, черном и синем цветах кузова. Планируют ли там продавать другие модели марки, пока неизвестно. Также неясно, сколько будут стоить «Аурусы» в Эмиратах. Цена нового седана в России, указанная на сайте дилера «Автодом», — 51 миллион рублей.

Отмечается, что дилерский центр расположили «за углом главной улицы», а потому на него сложно наткнуться, если не знать заранее о его расположении.

В России за январь-июнь 2025 года было продано 126 автомобилей Aurus. По данным ГИБДД, в 2020 году на учет было поставлено семь «Аурусов», в 2021 — 22, в 2022 — 31, в 2023 — 86, в 2024 — 118.

Почти два года назад сообщалось, что в ОАЭ стартовало производство Aurus. Сборку седанов Senat наладили в Абу-Даби, и в планах была экспансия в другие страны Ближнего Востока и Северной Африки. Сколько с тех пор было выпущено «Аурусов» и в каком статусе проект сейчас, неизвестно.