В России продают 100-летний Mercedes-Benz за 130 млн рублей

На российском рынке предложен к приобретению уникальный Mercedes-Benz 630K 1927 года создания. В объявлении, размещенном на онлайн-платформе, раритетный автомобиль, которому почти век, оценен в 130 миллионов рублей.

© runews24.ru

Владелец утверждает, что это авто – объект коллекционирования, восстановленный с использованием подлинных деталей, предоставленных немецким автопроизводителем.

В настоящее время транспортное средство находится на территории Германии. Оно оснащено бензиновым двигателем объемом 6,2 литра и мощностью 178 лошадиных сил, а также механической трансмиссией. Привод осуществляется на заднюю ось.

Автомобили Mercedes-Benz тех лет отличались разнообразием кузовов, несмотря на общее шасси. В представленном объявлении предлагается кабриолет. Литера «К» в наименовании модели указывает на ее спортивную модификацию, разработанную на базе 630-й платформы, с началом выпуска в 1926 году. Разработчиком этой машины является Пауль Даймлер, сын основателя знаменитой марки.

Напомним, что легендарный Yamaha WR250F получил рестайлинг. В ближайшее время объявят о начале продаж Belgee S50 на российском рынке.