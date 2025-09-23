Эксперт оценил инициативу поэтапно заменить праворульные машины в РФ

В РФ предложили заменять праворульные автомобили на более безопасные машины с внедрением стимулирующих мер для водителей. Директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов прокомментировал "Российской газете" эту инициативу.

© Российская Газета