Эксперт оценил инициативу поэтапно заменить праворульные машины в РФ

Эксперт Иванов оценил инициативу поэтапно заменить праворульные машины в России
В РФ предложили заменять праворульные автомобили на более безопасные машины с внедрением стимулирующих мер для водителей. Директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов прокомментировал "Российской газете" эту инициативу.
"В первую очередь, безусловно, нужно думать о владельцах таких автомобилей. Если инициатива будет подразумевать программы поддержки по смене праворульной машины на другой, более безопасный транспорт, то, конечно, это взвешенная и правильная мера. Потому что владельцы должны иметь возможность заменить свой автомобиль на адекватных условиях. И второй момент, конечно, касается безопасности дорожного движения. В России правостороннее движение, существуют правила обгона и проезда перекрестка. И обзорность на автомобилях с правым рулем хуже. Например, при перестроении, проезде равнозначного перекрестка - это может иметь критическое значение. Поэтому я считаю, что сама по себе инициатива - правильная, но обязательно нуждается в пояснениях, в части программ поддержки для владельцев праворульных машин", - отметил Иванов.