Флагманский кроссовер Nio ES8 нового поколения поступил в продажу

Компания Nio объявила о старте «живых» продаж роскошного электрического паркетника ES8 следующей генерации. Модель стала еще больше и мощнее. При этом новый SUV оказался доступнее предшественника.

© Колеса.ру

Премьеру флагманского трехрядного электрокроссовера Nio ES8 следующего, уже третьего по счету поколения провели в Китае в конце августа, тогда же назвали предварительные цены и открыли прием заказов. А после прошедшего в минувшие выходные мероприятия Nio Day был опубликован точный прайс-лист и дан старт «живым» продажам. Напомним, паркетник первой генерации вышел на рынок в 2018 году, «второй» ES8 дебютировал в 2022-м.

Кроссовер переехал с платформы NT 2.0 на NT 3.0 с 900-вольтовой электросистемой. То есть «третий» Nio ES8 является братом седана Nio ET9. В новом поколении SUV стал еще больше. Длина – 5280 мм, ширина – 2010 мм, высота – 1800 мм, колесная база – 3130 мм. Размеры предшественника: 5099/1989/1750 мм, расстояние между осями – 3070 мм. Минимальный объем багажника свежего ES8 (с учетом «подполья») составляет 547 литров. Спереди есть дополнительный отсек на 230 литров.

Радикальных перемен в дизайне экстерьера нет – новый Nio ES8 сохранил стилистику «второго» кроссовера. Оставили двухэтажную головную оптику, выдвижные ручки дверей и единую плашку задних фонарей. Но светотехника, крылья, бамперы – все это новое. Фары – матричные, плюс у топ-версии в них встроен проектор, который может отображать видео со звуком. Свежему ES8 положены 21- или 22-дюймовые колеса.

Nio ES8 все так же бывает семи- или шестиместным. Однако в салоне разница между вторым и третьим поколениями более заметна. Внутри нового SUV — другая передняя панель с интегрированным узким экраном, который занимает практически всю площадь панели (его диагональ составляет 48 дюймов). Центральный планшет все так же «прилеплен», но он теперь привычного «альбомного» формата (15,6 дюйма), тогда как у предшественника вертикальный тачскрин. Разумеется, мультимедиа – с искусственным интеллектом. Еще есть «умный» голосовой помощник Nomi Mate 3.0 – это «кругляш», установленный поверх передней панели.

Появился трехспицевый руль вместо двухспицевого, заменили центральный тоннель и карты дверей. Отвечающие за настройки кресел кнопки теперь расположены непосредственно на дверях. В торец тоннеля встроены еще один тачскрин диагональю 8 дюймов для управления различными функциями и выдвижной отсек с охлаждением и подогревов. Для Nio ES8 также предусмотрены: проекционный дисплей с дополненной реальностью, подогрев, вентиляция и массажер кресел, две площадки для беспроводной зарядки (50 Вт), откидной столик, собственный крупный экран развлекательной системы для задних седоков (крепится к потолку), аудиосистема с 27 динамиками. Наконец, все версии имеют продвинутый автопилот с тремя лидарами.

Nio ES8 по-прежнему доступен с двухмоторным полным приводом. Как и у предыдущей модели, спереди установлен 245-сильный двигатель, а сзади – новый, 462-сильный вместо мотора на 408 л.с. у «второго» кроссовера. Суммарная отдача отныне равна 707 л.с. и 700 Нм (мощность «второго» SUV – 653 л.с., хотя максимальный крутящий момент выше – 850 Нм). «Третий» ES8 по умолчанию имеет пневмоподвеску. Батарея одна – емкостью 102 кВт*ч. Запас хода – 635 км по китайскому циклу CLTC. Заявлено, что первую «сотню» кроссовер нового поколения наберет за 3,97 секунды.

Сейчас новый Nio ES8 предложен китайцам в трех комплектациях. Базовый семиместный кроссовер стоит 406 800 юаней (около 4,8 млн рублей по текущему курсу). Столько же просят за шестиместный кроссовер с более внушительным списком стандартного оборудования. Топ-версия с салоном на шестерых стоит 446 800 юаней (5,3 млн рублей). Любопытно, что предыдущий Nio ES8 намного дороже – минимум 498 000 юаней (5,9 млн рублей).

При этом покупателям кроссовера третьего поколения также доступна услуга аренды батареи, в этом случае сама модель обойдется в 298 800 – 338 800 юаней (3,5 млн – 4 млн рублей).