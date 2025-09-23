Тысяча возможностей в маленькой детали: все функции автомобильного брелока

Водители привыкли использовать автомобильный брелок как средство для удаленного открытия дверей. Но функций в нем намного больше.

В первую очередь, функция под названием Alarm позволяет на расстоянии активировать сигнализацию. Это подходит на случай, если вы забыли, где оставили машину.

Еще один режим позволяет открыть все окна сразу. Удобная вещь, когда хочется проветрить автомобиль. Также некоторые брелоки имеют функцию удаленного открытия багажника или определенных дверей. Автор канала «Автовод со стажем» отмечает, что это позволит вам не идти к машине, если кому-то нужно оттуда забрать вещи.

