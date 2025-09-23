Китайская BYD разоблачила слова главы Stellantis о продажах авто

На автосалоне IAA в Мюнхене CEO Stellantis Антонио Филоза заявил, что китайский бренд Leapmotor продаёт в Германии больше, чем BYD. Эти слова вызвали резонанс, но BYD быстро предоставила реальные данные.

С января по август 2025 года BYD продала в Германии 8 610 автомобилей: 5 852 полностью электрических и 2 757 гибридов. Leapmotor за тот же период зарегистрировал лишь 3 536 машин, включая 3 088 электромобилей и 448 гибридов.

Для сравнения, продажи брендов Stellantis в Германии тоже оказались ниже. Alfa Romeo продала 5 226 машин (140 электромобилей и 34 гибрида), Jeep — 350 электромобилей и 569 гибридов. Даже вместе с традиционными моделями Jeep лишь немного обходит BYD — на 278 автомобилей.

BYD подчеркнула, что не стремится к конфронтации, но цифры говорят сами за себя.