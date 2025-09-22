Самый популярный среднетоннажник РФ оснастили системой стабилизации

Грузовик «Газон Next» оборудовали противозаносной системой. С момента своего выхода на рынок среднетоннажные грузовые автомобили «Газон Next» оснащались антиблокировочной (ABS) и антипробуксовочной (ASR) системами. Гамма семейства состоит из трёх вариантов колесной базы — 3770, 4515 и 5150 мм. Грузоподъемность варьируется от 4570 до 5600 кг, а полная масса может составлять 8,7 или 10 тонн.

© Quto.ru

В рамках текущей модернизации список базового оснащения пополнился системой курсовой устойчивости — ESC (Electronic Stability Control). Применение ESC позволяет сохранять управляемость машины на скользких дорогах, автоматически «корректируя» поведение грузовика.

В состав ESC входят несколько подсистем, в числе которых есть ассистент помощи при трогании на подъём. Кроме того, инженеры реализовали электронную имитацию блокировки дифференциала: она помогает «Газону» уверенно трогаться на обледенелых и грязных дорогах.

Между тем, Горьковский автозавод прекратил выпуск модели «Баргузин» — это, как стало известно редакции Quto, случилось минувшей весной.