В Госдуме предложили увеличить время оплаты парковки до суток

Увеличить время оплаты парковки с 5-15 минут до суток предложили Минтрансу. С такой идеей выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Сангаджи Тарбаев, Антон Ткачев, Олег Леонов, Владимир Плякин и Анна Скрозникова.

© Российская Газета

Парламентарии направили соответствующее письмо министру транспорта Андрею Никитину, сообщает ТАСС. Сейчас в Москве парковку нужно оплатить за пять минут с начала использования места, в Санкт Петербурге - за 15 минут. Нарушение влечет за собой штраф для граждан в размере 5 тысяч рублей.

Депутаты обратили внимание на жалобы граждан, которым поступают штрафы из-за нестабильной работы мобильного приложения. Оплата в оговоренный срок не всегда проходит, и добропорядочный водитель все равно получает штраф.