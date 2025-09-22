Россия стала главным импортером китайских машин в мире

Россия вернула себе звание главного импортера китайских автомобилей. В августе ввоз легковушек из КНР достиг максимума с начала года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможни Китая. За месяц было импортировано машин на сумму 796,4 миллиона долларов. Это на четверть больше, чем в июле, но вдвое меньше, чем за тот же месяц 2024-го.

В 2025 году объем импорта легковых автомобилей из Кита в Россию резко сократился — с 9,15 до 4,1 миллиарда долларов. Причина падения — в повышении утилизационного сбора. Это разовый платеж, взимаемый за каждый ввезенный и произведенный на территории РФ автомобиль.

В целом КНР наращивает экспорт: за последний месяц лета 2025-го КНР вывезла за границу машин на сумму 10,2 миллиарда долларов. В августе 2024-го этот показатель был на 20 процентов меньше. За январь-август сумма составила 69,4 миллиарда против прошлогодних 59,2 миллиарда долларов.

Россия утратила звание основного покупателя китайских машин в апреле — впервые за два года. По объему импорта «китайцев» ее определили Мексика и Объединенные Арабские Эмираты.

Следующий пересмотр утильсбора в ноябре снова ударит по импорту. В числе машин, которые резко подорожают, эксперты называют Geely Monjaro, Toyota RAV4, BMW X3 и X5, Hyundai Palisade, Toyota Highlander, Kia Sorento и Carnival, Hyundai Santa Fe и другие.