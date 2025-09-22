Subaru завершила производство седана Legacy

Subaru попрощалась с Legacy. 12 сентября 2025 на заводе SIA (Subaru of Indiana Automotive) в Лафайете, Индиана, завершилось производство культового седана, который выпускался 36 лет. Последним стал Legacy в сером оттенке кузова Magnetite Gray и с кожаным салоном, оснащенный 2,5-литровой оппозитной «четверкой» и полным приводом. Вскоре предприятие прекратит выпуск еще одной модели — Outback.

Subaru Legacy был представлен 11 сентября 1989 года, став первым Subaru на конвейере североамериканского завода SIA. С момента дебюта он сменил семь поколений, а продажи только в США достигли почти 1,4 миллиона штук, однако последняя генерация не могла похвастаться хорошим спросом.

Прощание с долгожителем знаменует сдвиг рыночного интереса в сторону кроссоверов и внедорожников, а также переход Subaru к электрифицированным автомобилям. В планах у японской марки числятся восемь новых электрокаров.

Примерно через три недели SIA выпустит последний Outback в США. Он освободит место на конвейере для Forester, а затем для его гибридной модификации, производство которой стартует весной 2026 года.

Минувшим летом Subaru представила новинку для североамериканского рынка — электрический кроссовер Uncharted, представляющий собой «клон» Toyota C-HR+. Продажи стартуют весной с базовой версии с передним приводом и мотором мощностью 224 силы, а позже в гамме появится полноприводный вариант с 343-сильной двухмоторной установкой.