Кроссовер Toyota Frontlander после рестайлинга отдалился от Corolla Cross

Компания Toyota провела премьеру обновленного паркетника Frontlander, то есть китайской разновидности Corolla Cross. Модель для Поднебесной изменилась не так, как в других странах. При этом, как и прежде, клиентам доступны чисто бензиновая или гибридная версии.

Компактный кроссовер Frontlander в гамме Тойоты появился в 2021 году. Эту пятидверку производят и продают в Китае, за выпуск отвечает СП GAC Toyota. Паркетник представляет собой местный аналог модели с единым глобальным именем Toyota Corolla Cross. Если точнее, то исходный Frontlander является клоном дореформенной пятидверки для японского рынка.

Кроссовер с «мировым» именем пережил рестайлинг еще в 2024-м – дебютным регионом для такой Toyota Corolla Cross стала Юго-Восточная Азия. Затем модернизированные машины появились и на остальных рынках, включая Японию, США и Европу. Все они в целом обновились в едином ключе. Ну а теперь, наконец, представлен и посвежевший кроссовер Toyota Frontlander. Причем у китайского SUV оказалась своя программа рестайлинга.

Глобальный паркетник Toyota Corolla Cross обрел безрамочную радиаторную решетку с рисунком в виде сот. А вот у Frontlander вместо привычной решетки массивный брус, обрамленный «прорезями». В Китае кроссоверу также достались оригинальные бамперы. Новая оптика – такая же, как у актуальных версий для Европы и Японии. При этом между фарами Frontlander красуются еще и горизонтальные диодные полоски. Длина рестайлингового паркетник равна 4490 мм, что на 5 мм больше, чем у предшественника. Колесная база не изменилась – 2640 мм. Frontlander положены 17- или 18-дюймовые диски.

Интерьер у модели для КНР тоже свой. Внутри Toyota Frontlander установили другую переднюю панель, кроссовер также получил собственную мультимедиа: в базе идет планшет диагональю 10,25 дюйма, у остальных вариантов – диагональю 12,9 дюйма. Наконец, в Китае пятидверка лишилась отдельного блока управления «климатом» — все настройки вшиты в центральный тачскрин.

В списке оборудования начальной комплектации еще значатся: 7-дюймовый приборный экран, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, камера заднего вида, комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой и распознавания дорожных знаков). Дорогие версии – это электропривод багажной двери, приборка диагональю 8,8 дюйма, панорамный люк, адаптивная атмосферная подсветка салона (меняется в такт музыке), беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, камеры кругового обзора, система мониторинга «слепых» зон и ассистент парковки.

Китайцам Toyota Frontlander по-прежнему доступен как только с ДВС, так и виде гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети). «Традиционный» кроссовер имеет атмосферник 2.0 мощностью 171 л.с. и вариатор. Силовая установка гибрида включает дефорсированный до 158 л.с. мотор 2.0, электродвигатель мощностью 113 л.с. и электромеханический вариатор. Привод в любом случае только передний.

Без учета акций цена обновленного паркетника Toyota Frontlander стартует с отметки в 132 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,5 млн рублей по актуальному курсу.

Между тем в Китае присутствует и кроссовер с глобальным именем Corolla Cross – его производит СП FAW Toyota. Этот паркетник обновится в стиле «мировой» модели, премьеру проведут чуть позже.