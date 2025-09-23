Эксперт объяснил, почему спад продаж китайских машин в России не является кризисом. На деле наблюдается не столько падение, сколько естественная трансформация рынка, который переходит от «голодного» спроса к фазе зрелого, обоснованного выбора. Таким мнением с редакцией Quto поделился директор по продажам в компании «Панавто» Дмитрий Зазулин.

© Quto.ru

Он напомнил, что с 2022 по 2024 год китайские автомобили стали главными двигателями восстановления автомобильного рынка в России. Так, в прошлом году в нашу страну было ввезено более 900 тысяч новых автомобилей, но в «тройку» лидеров среди иномарок вошли исключительно китайские марки — Geely, Chery и Changan.

Общая же доля ввоза легковых машин из КНР в 2024 году была больше 80%, что сделало эту страну абсолютным лидером в импорте. Однако в нынешнем году рост замедлился: доля брендов из Поднебесной и процент их реализации стали меньше. Возникло мнение о возможном «перенасыщении» рынка, хотя точнее было бы говорить о начале новой стадии — зрелого и обоснованного потребительского выбора, подчёркивает представитель «Панавто».

Китай сохраняет в России статус одного из крупнейших автомобильных поставщиков. Однако продажи машин из КНР действительно упали, и это часть общего тренда. Важно понимать, что отрицательную динамику демонстрируют все автомобили, а не только китайские марки. Так, по данным «Автостат Инфо», бренд Lada, бессменный лидер в России, тоже просел — продажи за январь-август 2025 года упали на 25% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Главная причина нынешнего состояния рынка — экономическая: конце 2024 года Центробанк повысил ключевую ставку. Это сделало автокредитование менее доступным, особенно в сегменте машин стоимостью от 2 до 3 миллионов рублей, где спрос традиционно обеспечивался кредитными программами.

Параллельно усилилась внутренняя конкуренция среди китайских брендов. В 2022–2023 годах в России появились более 100 новых марок из КНР. Некоторые из них предлагали сходные по характеристикам и ценовому сегменту автомобили. В результате в 2025 году рынок начал естественным образом «очищаться».

Часть брендов, например BAIC, прекратили активные поставки. На рынке остались более устойчивые игроки, такие как Chery, Haval, Geely, Changan, а также премиальные марки Exeed, Voyah, Lixiang, Hongqi и Avatr. Несмотря на общее снижение продаж в 2025 году, именно китайские премиум-бренды, среди которых Exeed, Tank и Lixiang, в апреле стали лидерами по реализации.