Чистоту в Москве наводят все больше новых электрических коммунальных машин

Столичные тротуары и пешеходные пространства начали убирать новые электрические вакуумные машины. Это первые электрические городские пылесосы, произведенные в самой Москве. Пока их всего 52, но ожидается, что уже через пять лет их будет больше тысячи. Что же они представляют собой?

По внешнему виду новинки напоминают привычные для москвичей дизельные вакуумные пылесосы типа CAT или их китайские аналоги, которые есть в арсенале почти каждой районной управляющей компании ГБУ "Жилищник". В длину около трех метров, а в ширину - менее 1,5 метра. Максимальная скорость, которую может развить эта машина, составляет 12 км/ч. Кабина из стекла, что для водителя увеличивает обзор. За ней - большой бункер для противогололедного материала или бак на 300 литров воды. Впереди - держатели для различных навесных щеток или скребков. Сверху над баком - мощная электрическая батарея. Ее работы без подзарядки хватает на шесть часов, при этом полностью батарея заряжается за два часа.

Это первые электрические пылесосы, произведенные в самой Москве с учетом 10-летнего опыта эксплуатации лучших зарубежных аналогов

Машина полноприводная и маневренная, на боках аббревиатура ЗИС-М. Это знак завода-изготовителя, резидента особой экономической зоны "Технополис Москва". Как рассказали "РГ" в пресс-службе предприятия, главное отличие новинки от предшественников - электрический двигатель: "Он позволяет не загрязнять воздух, как его дизельные аналоги, и не слишком шуметь. С помощью этого пылесоса можно убирать территории в ночные часы и в местах, где важно сохранять тишину, например, в парках и во дворах жилых домов".

Модель разработана с учетом 10-летнего опыта эксплуатации лучших зарубежных аналогов. Но она полностью отечественная и адаптирована под условия Москвы.

С наступлением зимы она будет так же убирать снег и распределять реагенты.

Согласно договору, завод будет поставлять городу технику до 2031 года.

Напомню, в Москве так же уже не первый год работают электрические роботизированные комплексы "Пиксель". Следят за чистотой парков "Кузьминки", "Сокольники" и "50-летия Октября". Работают тоже на электричестве, могут пылесосить, счищать снег или подметать дорогу.

Еще одна экологическая разработка только проходит испытание. Это коммунальная техника "Илья Муромец", также работающая на электрической батарее. Как заявил разработчик, участник проекта "Сделано в Москве", функции у этой техники такие же - подметать и мыть территорию, счищать снег и распределять реагенты.