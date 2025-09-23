На подмосковных дорогах появилась цветная разметка

Подмосковных автомобилистов, проезжающих по дороге "Орехово-Зуево - Верея - Новониколаевка", озадачила желтая разметка прямо посередине проезжей части. Эту дорогу протяженностью 17,5 километра, недавно отремонтировали и желтых линий, которые многие автолюбители справедливо относят к временной разметке, по идее там быть не должно. Оказалось, что разметка не временная.

"В качестве эксперимента нанесли осевую желтую разметку на одной из отремонтированных дорог в Орехово-Зуеве. За последние пять лет на этой дороге произошло 29 ДТП. Хотелось привлечь внимание водителей и предотвратить выезды на встречную полосу, тем самым повысив безопасность дорожного движения", - объясняет министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. По его словам, желтая разметка контрастнее белой, потому заметнее в темное время суток. А впереди - зима, темнеть будет рано, к тому же часть этой дороги, проходящей преимущественно вдоль лесного массива, не имеет освещения. И желтой разметкой власти надеются привлечь внимание водителей к необходимости движения строго в своей полосе. Как уточняют в региональном минтрансе, дорогой "Орехово-Зуево - Верея - Новониколаевка", отремонтированной по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", ежедневно пользуются более шести тысяч жителей небольших населенных пунктов Орехово-Зуевского округа. "Эксперимент с желтой разметкой будет длиться до начала следующего ремонтного сезона, после чего будет принято решение о возможном ее нанесении на другие региональные дороги", - добавили в ведомстве.

К слову, первыми постоянную желтую разметку на дорогах начали наносить в Калининграде, подсмотрев опыт соседних европейских стран. И там уже официально заявили, что желтый цвет действительно более заметен и эффективен для профилактики ДТП, то есть эксперимент признан успешным. "Другое дело, что автомобилисты плохо разбираются в значениях цветной разметки - кто-то уверен, что это временный вариант, кому-то вспоминается пункт из Правил дорожного движения, согласно которому сплошная разметка желтого цвета используется в тех местах, где действует запрет на остановку транспортных средств", - говорит эксперт ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Батурин. К такой разметке должна прилагаться и большая разъяснительная работа, чтобы люди не путались в значениях линий.

Тем временем

Сентябрь в Подмосковье начался еще с одного дорожного новшества. У образовательных учреждений расставили более тысячи картонных макетов детей-младшеклассников. С определенного ракурса картонные детишки выглядят точь-в-точь как живые, поэтому те водители, которые видят макеты впервые, резко притормаживают у переходов. В минтрансе говорят, что школьников расставили после опытов с картонными автомобилями ДПС, которые помогли снизить аварийность в местах расстановки. Но и возражения о том, что привыкнув к картонным детям, водители перестанут обращать должное внимание на живых, в ведомстве тоже учли, пообещав пару месяцев понаблюдать за эффектом, а потом решить, что делать с макетами дальше.