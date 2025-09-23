Новый BMW iX3 дебютировал в исполнении M Performance Parts

Новая электрическая версия BMW iX3 дебютировала в исполнении 50 xDrive, представляя собой промежуточное звено между базовой моделью и ещё не представленной «горячей» серией M. Хотя в будущем появятся более мощные и дорогие версии, уже сейчас, выбрав все опции в немецком конфигураторе, можно превысить отметку в 90000 евро. И это далеко не предел: с эксклюзивными цветами Individual и фирменными компонентами M Performance итоговая сумма легко перешагивает за шесть цифр.

© bmw

До появления более богатой палитры индивидуальных окрасок, запланированной на середину 2026 года, демонстрационный iX3 представлен в стандартном цвете, но с комплектом фирменных аксессуаров M. Оттенок Space Silver сам по себе не привлекает особого внимания, однако дополнительное антикрыло придаёт кроссоверу динамичный акцент. Аэродинамический элемент, расположенный над штатным спойлером крыши, несёт логотип M Performance и выполнен в глянцевом чёрном цвете, гармонирующем с другими доработками — слегка переработанным диффузором и новыми накладками переднего бампера в области нижних воздухозаборников.

С завода версия iX3 50 xDrive оснащается пакетом M Sport Package Pro, благодаря которому затемнены ещё больше деталей, включая корпуса зеркал. На кроссовере установлены 22” матово-чёрные колёсные диски дизайна 1054 M — крупнейшие в линейке, при этом доступен и двухцветный вариант. В качестве альтернативы предлагается иное аэродинамическое колесо (1053) с фирменным логотипом Individual вместо буквы M. Образ завершают матово-чёрная боковая графика и наклейка M Performance на лобовом стекле.

Интерьер также получил характерные штрихи: за доплату около 1500 евро в Германии можно заказать спортивные кресла M Sport. Они регулируются электрически в десяти направлениях, оснащены семиступенчатым массажем, выдвижной поддержкой бёдер и подсвеченным логотипом M. Это не полноценные «ковши», но благодаря увеличенным боковым валикам они обеспечивают значительно лучшую боковую фиксацию по сравнению со стандартными сиденьями. Дополнительно в кресла интегрируется система Travel Comfort, позволяющая крепить к спинкам мобильные устройства или аксессуары.

В немецкой спецификации руль M входит в стандартный комплект для машин с пакетом M Sport Package Pro. Пороги с логотипом M ещё раз подчёркивают, что это далеко не базовая комплектация. Тем не менее словосочетание «M Performance Parts» несколько обманчиво, ведь ни одно из этих улучшений не повышает реальную отдачу силовой установки.

Настоящая «заряженная» версия появится позже: ожидается выпуск модификации M60 мощностью свыше 600 л.с. А полноценный X3 M с заводским индексом ZA5 должен выйти к концу 2027 года.