В РФ предложили сдавать на права без автошколы

Национальный автомобильный союз (НАС) направил премьеру Михаилу Мишустину письмо с предложением разрешить россиянам готовиться к экзамену на права самостоятельно. По задумке, будущие водители смогут учить теорию дома и брать уроки вождения у частных инструкторов, а не только в автошколах.

Зачем это нужно

С 2013 года подготовка к экзамену по вождению возможна только через аккредитованные школы. Однако в НАС считают, что нынешняя система не работает. Преподаватели нередко сами плохо подготовлены, а руководству автошкол важнее поток учеников, а не их результат, говорится в материале «Ведомостей».

По данным ГИБДД, в 2024 году лишь 38% выпускников автошкол сдали теорию с первого раза, а практику — всего 25%.

Как это повлияет на рынок

Рынок подготовки водителей в России оценивается в 80 млрд рублей в год. Если разрешить самоподготовку и обучение у частных инструкторов, падение выручки составит около 13%.

Зато у частников, напротив, появится шанс заработать. Их доход может вырасти до 8 млрд рублей.

Опасения автошкол

Отказ от обязательного обучения в аккредитованной автошколе приведёт к росту взяток при сдаче экзаменов, уверены руководители организаций.

Также эксперты напоминают, что за десять лет доля тех, кто сдаёт теорию с первого раза, снизилась с 90 до 40%. По их словам, это связано с тем, что автошколы массово перевели обучение в онлайн-формат.