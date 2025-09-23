В РФ стартовали продажи новых отечественных автомобилей Eonyx

В России официально стартовали продажи автомобилей нового отечественного бренда Eonyx от "Автотора". Марка делает ставку на электрические компактные модели категории L7, ориентированные как на частных владельцев, так и на бизнес - от служб доставки до курортных и промышленных комплексов.

© Российская Газета

Eonyx M2

Первенцем в модельной линейке стал Eonyx M2, который позиционируется как кроссовер. Длина авто - 2860 мм, колесная база - 1800 мм. Клиренс - 170 мм.

Спереди установлена независимая подвеска "МакФерсон", сзади - неразрезной мост.

В движение авто приводится электромотором. Его характеристики не уточняются. Привод - задний. Энергия запасена в батарее емкостью 150 А·ч (72 В), обеспечивающую до 100 км хода на одной зарядке.

В комплектацию новинки входят: галогеновая оптика, кондиционер, отопитель, цифровая приборная панель 6,2 дюйма с возможностью смены тем оформления и мультимедийная система с сенсорным дисплеем на 9 дюймов и возможностью подключения смартфона.

Стартовая цена Eonyx M2 в комплектации Standart - от 840 000 рублей.

Eonyx Pickup

Второй моделью в гамме стал электропикап Eonyx Pickup. Платформа рассчитана на перевозку европаллет и грузов весом до 265 кг.

Заявлено, что модель ориентирована на профессиональное применение - в логистике, на промышленных объектах и в отелях.

Электрическая начинка аналогична кроссоверу. Салон немного отличается, прежде всего дизайном передней панели и мультимедиа диагональю 10 дюймов.

Стоимость пикапа - от 890 000 рублей.

Eonyx Cargo

Для коммерческого сегмента также представлен Eonyx Cargo - компактный городской фургон с объемом грузового отсека до 1350 литров. Модель создавалась с акцентом на маневренность, бесшумность и простоту эксплуатации. Фургон оснащен светодиодной оптикой, камерой заднего вида с подсветкой, датчиками парковки, а также низким порогом погрузки и ровным полом.

Цена в базовой комплектации - от 990 000 рублей.

Продажи электромобилей Eonyx стартуют в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Краснодаре и Новороссийске. В дальнейшем компания планирует расширять дилерскую сеть.