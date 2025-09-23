В Новосибирске вырос спрос на аренду автомобилей

В Новосибирской области растет спрос на аренду автомобилей. В сравнении с показателями августа 2024 года интерес к автомобилям в аренду вырос на 2,2%.

Также увеличился средний чек. Теперь в среднем аренда авто стоит 2217 рублей, что больше на 78% прошлогоднего показателя, сообщает Infopro54.

Аналитики «ЮKassa» считают, что спрос на арендованные автомобили растет в связи с ростом внутреннего туризма и подорожанием автомобилей.

Также эксперты рассказали о новом тренде среди молодежи, которая воспринимает автомобиль как удобный сервис по запросу. Они не хотят заботиться о содержании и хранении автомобиля, покупать запчасти, страховать, оплачивать парковку и т.д.

