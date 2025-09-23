Платеж прошел, а утильсбор вырос: сколько придется доплатить за заказанный авто

Планируемое с 1 ноября повышение утилизационного сбора может обернуться для граждан дополнительными расходами на сотни тысяч рублей, а в отдельных случаях - до нескольких миллионов. Об этом сообщает телеканал "Известия".

© РИА Новости

Речь идет о покупателях, которые уже оплатили автомобили и ожидают их доставки из-за рубежа. Согласно действующим нормам, размер сбора рассчитывается на момент оформления таможенной декларации, а не при покупке.

Национальный автомобильный союз направил обращение премьер-министру России с просьбой направить проект постановления на доработку. По мнению общественников, новые правила не должны распространяться на автомобили, приобретенные до вступления документа в силу.

Отмечается, что резкий рост затрат может привести к массовой блокировке машин на таможенных складах и серьезным финансовым потерям для физических лиц, на которых распространяются повышенные ставки сбора.

Эксперты предлагают ввести переходный период для оформления уже купленных автомобилей. В противном случае, считают они, многим придется отказаться от ввоза и понести убытки.