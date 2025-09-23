Обновленный GWM Tank 400 PHEV получил лидар и два электромотора

Great Wall Motor показала обновлённый Tank 400. Внедорожник получил свежий облик, расширенную гамму гибридных модификаций и современный комплекс электронных ассистентов.

© Allroader.ru

Новый Tank 400 сохранил узнаваемый брутальный стиль, но разработчики внесли ряд доработок в детали облика внедорожника. Длина новинки теперь составляет 4964 мм, ширина 1970 мм, высота 1905 мм, колёсная база прежняя — 2850 мм. По сравнению с предшественником модель стала немного короче, шире и выше.

Впереди — решётка с двумя хромированными перекладинами и многоугольные фары, бампер получил более прямые линии. По бокам оставили декоративные «заклёпки» на арках, добавили новый оттенок кузова “Dunhuang Purple”. Сзади по-прежнему висит запаска, но убран защитный кожух, а эмблемы и надписи освежены.

Электроника и «умные» функции

Главное техническое новшество — внедрение Coffee Pilot Ultra третьего поколения. В крыше появился лидар, по периметру — камеры. Система умеет работать в городском и трассовом режимах NOA (аналог Tesla Navigate on Autopilot). При активации ассистента задние фонари подсвечиваются голубыми индикаторами.

Tank 400 Hi4-Z: сочетает 2.0T (185 кВт / 248 л.с., 380 Нм) с двумя электромоторами (288 и 322 л.с.) и трёхступенчатым DHT. Оснащён батареей на 59,05 кВтч, запас хода на электротяге — до 200 км (CLTC).

Tank 400 Hi4-T: знакомая схема с одним электромотором (161 л.с.) и 2.0T (185 кВт). Батарея — 37,1 кВтч, электрический пробег — 105 км, расход топлива — 8,4 л/100 км.

Интерьер и оснащение

Салон сохранил архитектуру предшественника, но список опций впечатляет:

цифровая приборка на 12,3 дюйма и центральный экран 16,2 дюйма;

проекция на лобовое стекло и цифровое салонное зеркало;

беспроводная зарядка для смартфонов;

потолочный экран 15,6 дюйма для задних пассажиров;

встроенный холодильник.

Когда ждать?

Продажи нового Tank 400 начнутся в Китае в ближайшее время. О перспективах выхода на экспорт пока не сообщается.