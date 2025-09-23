Восстановление работы предприятий, которые были закрыты после ухода иностранных компаний из РФ в 2022 году, является ключевым шагом на пути к возрождению производственного сектора города. Запуск предприятий создаст новые рабочие места, а также позволит активизировать экономическую деятельность в регионе.

По имеющимся данным, производственные площадки перешли под управление российского капитала. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными партнерами для восстановления производственных процессов и обновления модельного ряда.

Ожидается, что на бывших мощностях Toyota и GM будут производиться авто под новыми брендами, с возможным акцентом на электрокары и гибридные модели, учитывая тенденции в мировом автомобилестроении.

Запуск заводов Toyota и GM станет важным событием для промышленности России и укрепит позиции Петербурга как одного из ведущих промышленных центров страны.

