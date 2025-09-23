Универсал Lada Vesta SW Cross на метане впервые сняли на фото

Компания "АТС Авто", специализирующаяся на установке сертифицированного ГБО, опубликовала фото "перспективной разработки" - CNG-версии Lada Vesta SW Cross.

© Пресс-служба АвтоВАЗа

Метановый универсал получил два баллона, расположенных в нише для запасного колеса. Пульт активации системы разместили в крайней левой части торпедо.

© АТС Авто

Спецификации ГБО не указываются, известно лишь, что CNG-версия построена на базе универсала с мотором 1,8 литра. Тип трансмиссии также не указывается.

Ранее "РГ" рассказывала, что "АТС Авто" реализует проекты по выпуску метановых версий Lada Vesta и Largus совместно с АвтоВАЗом, а также занимается собственной разработкой метановой Lada Granta.