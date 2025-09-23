Genesis бросит вызов G-Class и Defender

Премиальный бренд Hyundai Motor Group официально заявил о выходе в сегмент внедорожников. Новая модель должна составить конкуренцию культовым Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender.

© Allroader.ru

Впервые деятельность в этом направлении Genesis обозначил весной на автосалоне в Нью-Йорке, представив эффектный концепт X Gran Equeror. Главный дизайнер марки Люк Донкервольке открыто признался, что хочет довести проект до конвейера — сигнал, что планы на внедорожный сегмент у компании самые серьёзные.

Поддержал инициативу и президент Hyundai Motor Хосе Муньос, отметивший, что бренду необходим флагман, выходящий за рамки нынешней линейки. Таким автомобилем должен стать настоящий «премиум-вездеход».

Дизайн и внедорожные акценты

Концепт демонстрирует внушительные габариты, высокий дорожный просвет и крупные колёса с внедорожной резиной. Всё это — намёк на серьёзный подход к проходимости, а не просто имитацию «силового стиля». Положительные отзывы рынка только усиливают шансы на запуск в серию.

Genesis пока не раскрывает финальную техническую начинку, но известно, что с 2026 года бренд начнёт предлагать гибриды, а также разрабатывает технологию EREV (электромобиль с ДВС-генератором). Это открывает простор для широкого спектра электрифицированных модификаций будущего внедорожника.

Рост премиальной линейки

Помимо нового внедорожника, Genesis строит амбициозные планы:

запуск полноразмерного SUV GV90;

развитие «заряженного» суббренда Magma;

внедрение программы Bespoke для индивидуальной кастомизации.

Цель — довести мировые продажи до 350 тыс. автомобилей в год и закрепиться в числе ведущих игроков премиум-класса.