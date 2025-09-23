В продаже появилась дизельная Niva Laplander за 2 600 000 рублей

В Санкт-Петербурге выставили на продажу гибрид «Лады» и «Вольво». В основу «котлеты», как называют такие машины любители внедорожного образа жизни, легла купленная новой рестайлинговая Lada 4×4 2019 года выпуска. После покупки автомобиль оснастили надёжным турбодизелем Volkswagen 1.9 TDI AGR, а также коробками — передач и раздаточной — от внедорожника Opel Frontera.

Продолжают список доработок блокировки дифференциалов, гидрообъёмная система рулевого управления и центральная подкачка шин. Сами шины — фирмы Maxxis внешним диаметром 38 дюймов.

Но ключевая изюминка — портальные мосты от легендарного финского вездехода Volvo C306 Laplander, отмечает издание 110 KM. С ними «Нива» готова продемонстрировать настоящие чудеса проходимости.

В настоящий момент пробег вездехода составляет 3643 километра, а его цена — 2 600 000 рублей. Но так как переделки не были оформлены, поставить машину на легальный учёт, скорее всего, не получится.

