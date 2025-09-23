АвтоВАЗ не снял с производства седаны Lada Aura

Сегодня один из популярных Telegram-каналов распространил информацию о том, что АвтоВАЗ негласно свернул выпуск Lada Aura - удлиненного седана на базе Vesta. В пресс-службе автопроизводителя "Российской газете" заявили, что производство не остановлено.

© Российская Газета

По данным "Автостата", за 8 месяцев 2025 года продано 792 автомобиля Lada Aura. Из этого количества 421 седан зарегистрирован на частников, оставшаяся часть - 47% - оформлена на юридические лица.

"Перед выходом "Ауры" в серию я оценивал порог рентабельности в 4500-5000 машин в год. При меньших объемах отбить затраты можно только на более длинном плече. Вазовцы хотели делать до 10 000 машин в год - и видели потенциальный спрос", - поделился своим мнением главный редактор "За рулем" Максим Кадаков.

Он задается вопросом: почему госструктуры не покупают массово Lada Aura, предполагая, что в листе ожидания находятся автомобили бренда Aurus или суббренда Senat.

Продажи Lada Aura стартовали в конце 2024 года. Автомобиль на 250 мм длиннее по колесной базе, чем донорская модель Vesta. Свободное пространство было использовано для повышения комфорта задних пассажиров.

Aura представлена в двух комплектациях стоимостью от 2,6 млн рублей (без акций), в обеих авто оснащено 122-сильным двигателем 1,8 Evo и вариатором.