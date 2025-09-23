"Москвич 3" с ручным управлением включили в спецпрограмму

Кроссовер "Москвич 3" с ручным управлением (РУ) включен в специальную программу Минпромторга РФ. Программа предусматривает особые условия приобретения транспортных средств для отдельных категорий граждан. Об этом сообщила пресс-служба бренда.

В рамках этой инициативы участники специальной военной операции могут приобрести автомобиль с льготной скидкой 40%. Для оформления кредита необходимо предоставить документы, подтверждающие статус участника СВО.

"Москвич" с РУ специально разработан для людей с ограниченными физическими возможностями. Управление осуществляется с помощью специальных устройств вместо традиционных педалей, что обеспечивает максимальный комфорт и безопасность.

Согласно информации, которая указана на официальном сайте марки, с такой скидкой цена "Москвича 3" составит менее 1,2 млн рублей.

Все автомобили имеют гарантию завода-изготовителя.

