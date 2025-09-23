Бренд MG выводит на рынок новую четырехдверку с гибридной силовой установкой. Оригинальной разработкой модель не является – это перелицованный Roewe D7.

Некогда британская компания MG, которая ныне принадлежит китайскому концерну SAIC, представила новую модель – подзаряжаемый гибридный седан MG 8 PHEV. Объявлено, что четырехдверка создана специально для стран Ближнего Востока. Впрочем, как и многие другие нынешние модели MG, это не оригинальная разработка, а клон «китайца». Донором для «восьмерки» стал Roewe D7 (брендом Roewe тоже владеет SAIC), выпускаемый с 2023 года. Кстати, исходник в КНР только что перевоплотился в более статусный седан Roewe M7 в новом стиле. Но за основу для MG 8 взяли машину именно образца двухлетней давности.

От донора седан MG отличился оформлением передней части. Если у Roewe D7 (он по-прежнему в строю) гладкий «нос», то у «восьмерки» безрамочная радиаторная решетка. Ну и еще, разумеется, заменили эмблему и шильдики. Новинка MG почему-то чуть короче исходника – 4887 мм против 4890 мм. Колесная база совпадает – 2810 мм. MG 8 PHEV положены 17- или 18-дюймовые диски.

В салоне появился другой руль. Как и в Китае, ближневосточный MG 8 PHEV имеет объединенные под козырьком экраны приборки (10,25 или 12,3 дюйма) и мультимедийной системы (12,3 дюйма). Седан MG доступен в двух комплектациях. Базовая версия – это климат-контроль, камера заднего вида и круиз-контроль. В арсенале более дорогого исполнения значатся вентиляция водительского кресла, беспроводная зарядка и камеры кругового обзора.

Силовая установка MG 8 PHEV включает бензиновый атмосферник 1.5, электромотор и батарею емкостью 21,4 кВт*ч. Суммарная отдача – 201 л.с. и 330 Нм. Заявленный запас хода на электротяге – 125 км, совокупная дальнобойность – 1655 км.

Ближневосточные дилеры уже принимают заказы на MG 8 PHEV, седан оценили в 24 900 – 27 400 долларов, что эквивалентно примерно 2,09 млн – 2,3 млн рублей по актуальному курсу.