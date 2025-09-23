На Ямале таксистам-нелегалам запретят работать в аэропортах и на вокзалах

На Ямале таксисты без специального разрешения не смогут предлагать свои услуги ближе 100 метров от территории аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Проект постановления о запрете деятельности "бомбил" и "зазывал" разработало правительство региона.

Под вето попадают стихийные стоянки и такси, поджидающие клиентов вне установленных зон. Вызвать официальное авто можно будет только на специальных стойках и через приложения легальных агрегаторов. Какие именно штрафы будут применяться к нелегалам сейчас на Ямале решают, изучая в том числе и опыт других регионов.

"Зазывалы", пристающие к пассажирам, едва те успевают сойти с трапа самолета, "бомбилы", навязывающие свои услуги, покручивая на пальце ключи от машины, прочие "шефы" в кожаных куртках - казалось, само это явление осталось в 1990-х. На самом деле далеко не так.

- Эти "командиры" могут загибать цену в два-три раза больше, чем у официальных такси, - рассказывает Сергей Кожевников, житель Салехарда. - Особенно пользуются тем, что к нам на Север прибывают вахтовики на газодобывающие предприятия. Они не сразу ориентируются, как, куда и за сколько нужно ехать. Им часто удобнее сразу сесть в машину. Тем более если на дворе уже вечер или ночь. - Часто у "бомбил" нет вообще никаких документов, разрешающих им заниматься перевозками, - добавляет руководитель пресс-службы Общественного совета по развитию такси Екатерина Киселева. - А это значит, поездки с ними могут быть небезопасными. Ведь никто не отвечает, что произойдет в пути с пассажиром. Машину, в отличие от официального такси, отследить сложно. И случись что, предъявлять претензии будет некому. Сегодня запрет на деятельность в транспортных узлах таксистов без официальных разрешений действует уже в трети регионов страны. В Москве и Подмосковье, Петербурге, Краснодаре и целом ряде других. Введены штрафы для "бомбил": от 5000 тысяч для физических лиц, а также до 100 тысяч для юридических. Что, к слову, не всегда останавливает их в желании заработать. Так, на прошлой неделе к первому рейсу самолета в аэропорт Краснодара, открывшемуся после 3,5 года перерыва, тут же хлынул и поток частных таксистов. Как говорят пассажиры, некоторые умудрялись загибать цену в четыре раза больше, чем у агрегаторов такси: вместо тысячи рублей до места просили все четыре. Благо сегодня все-таки подавляющее большинство пассажиров знают, что дешевле и надежнее ехать с официально устроенными таксистами. К слову, как говорят эксперты, в нелегалы идут две категории водителей: те, у кого не все в порядке с документами по разным причинам, - от отсутствия прописки до судимости. И те, кто, по их признанию, убежденно "ни в жисть" не будет ни на кого работать. - Какие бы ни были мотивы и побуждения, "зазывалам" и "бомбилам" не место на вокзалах и аэропортах, - говорит член Ассоциации региональных перевозчиков России, экс замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Владимир Герасименко. - На Среднем Урале мы в свое время разработали проект закона, который вносил определение, что значит приставание в общественных местах с целью навязывания своих услуг против воли граждан. Документ вводил за это ответственность. К сожалению, закон до сих пор не принят. На вокзалах Екатеринбурга полно "бомбил" и "зазывал". И это, как правило, организованные группы.

Одни зазывают, причем часто внаглую используя таблички официальных такси, отводят клиентов к машине "коллег-командиров", потом снова возвращаются на "охоту" за пассажирами. И этот бизнес процветает. Стоит приехать на вокзал, к вам тут же подбегают три-четыре "зазывалы". А решить проблему можно: проводить совместные рейды полиции и Минтранса, взимать штрафы, и скоро никаких "шефов" и "бомбил" не останется. И совершенно правильно делают в тех регионах, где принимают такие законы. Это упорядочивает перевозки, в конечном итоге это необходимо и пассажирам, и перевозчикам".

Как проверить таксиста

Любой легковой автомобиль, на котором предлагается перевозка, можно проверить на наличие разрешительных документов. Так, узнать числится ли авто в реестре официально разрешенных такси, можно по номеру на сайте ФГИС "Такси". В каждом автомобиле такси должна быть карточка, в которой указаны данные о перевозчике и регистрации в реестрах.