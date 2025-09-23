Кроссовер Chery Tiggo 9 готовится к обновлению

Компания Chery готовится обновить кроссовер Tiggo 9. Как сообщает портал Autohome, в социальных сетях появились первые фотографии рестайлинговой модели, на которых автомобиль запечатлен в камуфляжной пленке. Как ожидается, в первую очередь модернизация коснется бензиновых версий, а официальная презентация состоится 27 сентября.

Кроссовер получил обновленный дизайн. Центральная решетка радиатора по-прежнему крупная, а фары стали выразительнее. По бокам автомобиля расположены широкие отводящие воздухозаборники.

О том, что под камуфляжем скрывается бензиновая версия автомобиля, свидетельствуют надписи на защитной пленке.

Что касается технических характеристик, то Chery сохранит для Tiggo 9 двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 261 л.с. Мотор будет работать в паре с 7-ступенчатым "роботом" или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Chery возродила бренд Rely и анонсировала начало продаж нового пикапа R08.