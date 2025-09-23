Дефицит водителей общественного транспорта растет

Гортрансу Екатеринбурга не хватает 70 водителей троллейбусов и около 170 вагоновожатых. При этом их средняя зарплата составляет около 123 тысяч рублей, пишет 66.ru.

© 1РегУралинформбюро

Стоит отметить, что еще в июле на троллейбусах нехватка составляла 30–35 человек, а на трамваях – 80.

Заместитель гендиректора Гортранса Андрей Ившин заявил изданию, что возможностей учебного центра не хватает для подготовки нужного количества кадров. В год на каждое направление муниципальное предприятие может выпускать лишь по 61 водителю.

"Кроме этого, не хватает желающих. А если люди и пришли на обучение, то могут уйти, не закончив. Так, из учебной группы в 34 человека водителями стали только 18. Студенты уходят, понимая, что это тяжелая работа", – пояснил собеседник агентства.

Ившин подчеркнул, что профессия требует не только умения управлять транспортом, но и знаний о техническом обустройстве вагона. Для освоения специальности нужно пять лет обучаться, после чего практиковаться в вождении в течение года.

В 2024 году убытки Гортранса составили 830,4 миллиона при выручке 5,4 миллиарда рублей. Также известно, что власти Екатеринбурга заложили в проект бюджета на 2025 год около 12 миллиардов рублей на реализацию транспортной реформы.

