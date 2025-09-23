В Госдуме предложили освободить семейные авто от повышенного утильсбора

С 1 ноября 2025 года в Российской Федерации планируется увеличение утилизационного сбора на автотранспортные средства. В связи с этим депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений Марченко выступил с предложением об освобождении от данного сбора автомобилей, предназначенных для семейных нужд.

Марченко подчеркнул, что в стране проживает значительное количество многодетных семей и семей с детьми, для которых приобретение автомобилей с детскими автокреслами является насущной необходимостью. По мнению депутата, введение данной меры позволит снизить финансовую нагрузку на указанные категории семей.

Парламентарий выразил недоумение в беседе с life.ru относительно целесообразности увеличения утилизационного сбора, указав на уже существующий высокий уровень цен на автотранспортные средства. Он отметил, что дальнейшее повышение стоимости автомобилей, вызванное увеличением сбора, может привести к снижению их доступности для семей с ограниченными финансовыми возможностями.

Марченко также выразил обеспокоенность тем, что повышение цен на автомобили, включая как импортные, так и отечественные модели, может негативно сказаться на экономической ситуации в стране.

Депутат подчеркнул необходимость четкого определения целей введения утилизационного сбора. Если его основной задачей является стимулирование использования общественного транспорта, то это должно быть явно обозначено. В противном случае, если сбор направлен на поддержку граждан, его следует отменить. Марченко подчеркнул, что забота о гражданах и их семьях должна оставаться приоритетом государственной политики.