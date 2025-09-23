На "Автоторе" идет подготовка к выпуску пяти Changan: что это за модели

Калининградский завод "Автотор" планирует запустить сборку пяти моделей компании Changan, включая бензиновые автомобили и гибридные машины бренда Deepal. Об этом сообщает портал "Китайские автомобили".

© Российская Газета

Соглашение между "Автотором" и Changan было достигнуто ранее в 2025 году. В августе в России был сертифицирован кроссовер Changan Uni-S калининградской сборки. Теперь стали известны еще четыре модели, которые могут быть локализованы.

Changan CS75 Plus - кроссовер четвертого поколения длиной 4770 мм и колесной базой 2800 мм. Оснащается моторами объемом 1,5 и 2,0 литра. Старшая версия - с полным приводом, 8-ступенчатым "автоматом" Aisin и мощностью 235 лошадиных сил.

Changan X5 Plus - компактный SUV длиной 4540 мм, который по первоначальному проекту возрождения бренда Volga претендовал на роль одного из доноров. Базовая версия оснащается атмосферным двигателем на 110 л.с. и механической коробкой передач. Более мощная версия - с турбодвигателем на 192 л.с. и "роботом".

Deepal S07 - среднеразмерный гибридный кроссовер с электромотором на 238 л.с. и запасом хода на электричестве до 285 километров. В роли генератора используется 1,5-литровый бензиновый двигатель.

Deepal G318 - крупный гибридный внедорожник, который может стать альтернативой Toyota Land Cruiser. Российская премьера состоялась на "Иннопроме" в июле 2025 года. Оснащается одним или двумя электромоторами, мощность - 252 или 430 л.с. соответственно. Электрический запас хода - до 190 километров, полная автономность - 1100 км.

Локализация сборки этих моделей может начаться после поставки и наладки оборудования, закупки по ним уже объявлены.