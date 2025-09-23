Продажи только начались, а кроссовер Tenet T7 подешевел на 50 000 рублей
Российская марка TENET, появившаяся на рынке лишь этим летом, снизила стоимость кроссовера T7, сообщает портал «Цена Авто».
Модификация Active подешевела на 50 тысяч рублей и теперь стоит 2 630 000 рублей, что составляет снижение примерно на 1,9%. Версия Prime также стала дешевле на те же 50 тысяч и предлагается за 2 830 000 рублей (–1,7%).
Кроссовер TENET T7 выпускается на калужском заводе компании «АГР». Автомобиль оснащается передним приводом, 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и роботизированной коробкой передач. В продажу модель вышла в августе.
Уточняется, что речь идет о рекомендованных розничных ценах без учета акционных предложений и дополнительных опций.