Российская марка TENET, появившаяся на рынке лишь этим летом, снизила стоимость кроссовера T7, сообщает портал «Цена Авто».

© Tenet T7

Модификация Active подешевела на 50 тысяч рублей и теперь стоит 2 630 000 рублей, что составляет снижение примерно на 1,9%. Версия Prime также стала дешевле на те же 50 тысяч и предлагается за 2 830 000 рублей (–1,7%).

Кроссовер TENET T7 выпускается на калужском заводе компании «АГР». Автомобиль оснащается передним приводом, 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и роботизированной коробкой передач. В продажу модель вышла в августе.

Уточняется, что речь идет о рекомендованных розничных ценах без учета акционных предложений и дополнительных опций.