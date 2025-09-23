В России появилась новая автомобильная марка Huanghai

В России стартуют продажи пикапов Huanghai N7 за 3 945 000 рублей. Внешние габариты пикапа таковы: длина — 5685, ширина — 1950, а высота — 1865 мм. В движение машину приводит бензиновый турбомотор 4K22D4T объёмом 2,4 литра, то есть лицензионный Mitsubishi отдачей 205 л.с. С ним работают классический 8-диапазонный «автомат» и жёстко подключаемый полный привод.

© Quto.ru

В базовой, но довольно богатой комплектации пикап будет предлагаться за 3 945 000 рублей: в неё включены зимний пакет, цифровые приборы, 12-дюймовый центральный тачскрин, светодиодная оптика, плюс камеры кругового обзора, электропривод водительского кресла и многое другое.

Как стало известно редакции Quto, на модель оформлено ОТТС, то есть дистрибьютор потратился на полноценную сертификацию. Изготовителем автомобилей выступает китайский завод Dandong Huanghai Automotive, что расположен неподалёку от северокорейской границы.

Кстати, нижегородский автопроизводитель «Промтех» планировал предложить российским покупателям пикапы «Капитан»: в основе этой машины лежит китайский Huanghai N2. Но, видимо, проект заглох.