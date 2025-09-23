Belgee X50 пройдет обновление и получит версию для такси

"Российской газете" стало известно о планах по модернизации иномарки-бестселлера на нашем рынке - кроссовера Belgee X50.

По собственной информации "РГ", модель обновится в 2026 году. Модернизация коснется внешности и технического оснащения модели.

Также источник сообщил, что планируются некоторые особые версии, в частности, для корпоративных клиентов и такси.

Других подробностей о проекте нет, так как все находится на этапе переговоров и согласования.

В настоящее время Belgee X50 представлен в России с двигателем 1,5 литра мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатым "роботом". Цены стартуют от 2,48 млн рублей.

По итогам августа 2025 года Belgee вошел в пятерку самых продаваемых брендов в России, бестселлером является кроссовер X50.

На прошлой неделе марка объявила о старте на рынке РФ обновленной версии кроссовера X70. В будущем линейка бренда пополнится гибридным Belgee X80 PHEV.