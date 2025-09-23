FESCO обновила рекорд по перевалке автомобилей во Владивостоке

За 8 месяцев 2025 года через Владивостокский автомобильный терминал прошло почти 70 тысяч машин — на 30% больше, чем годом ранее

За 8 месяцев 2025 года в Россию через Владивостокский автомобильный терминал (входит в Транспортную группу FESCO) было ввезено порядка 70 тысяч машин. Показатель на 30% превысил объёмы перевалки за аналогичный период прошлого года и стал рекордным для компании.

В текущем году ключевым поставщиком автомобилей вновь стала Япония, следом идёт Южная Корея. Ввоз китайских машин, которые в последние два года занимали лидирующие позиции по перевалке, сейчас существенно сократился. Влияние на ситуацию оказывают объёмы прежних поставок авто из КНР и конъюнктура рынка.

Средняя загруженность площадей терминала составляет 2,5 тысячи единиц.

«По недавним подсчётам, 30% импортных машин на Дальнем Востоке переваливаются через Владивостокский автомобильный терминал. В среднем, за месяц наши специалисты принимают 19 судов типа ro-ro и балкер, интенсивность обработки флота составляет примерно 200 единиц в час, а лучший показатель в этом году — более 900 автомобилей за три с половиной часа. Таких результатов удаётся достигать благодаря оперативности обработки прибывающих судов и совершенствованию клиентских сервисов. Мощности компании позволяют обрабатывать ещё больше техники, поэтому мы готовы к возможному увеличению спроса», — отметил генеральный директор терминала Иван Мироненко.

Владивостокский автомобильный терминал находится на территории Владивостокского морского торгового порта. Компания осуществляет перевалку автомобилей, спецтехники, автозапчастей и прочих грузов навалом и в паллетах, а также предлагает услуги хранения на складе временного хранения и доставку от склада до получателя.