Что может грозить за поцелуи на проезжей части

За поцелуи на проезжей части дороги парам грозит штраф. О наказании за выражение чувств предупредил россиян автоюрист Лев Воропаев, пишет «Газета.Ru».

Эксперт уточнил, что за сам факт поцелуя граждан никто штрафовать не будет.

«Если же пара нарушает правила дорожного движения, например, находится на проезжей части и не переходит ее, то таких граждан могут, как пешеходов, привлечь к административной ответственности», — пояснил Воропаев.

В этом случае нарушителям, согласно статье 12.30 КоАП, придется заплатить штраф до 1000 рублей, рассказал автоюрист.

Ранее россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за секс. Такое наказание возможно, если интимная близость случилась в подъезде, а ее свидетелем стал ребенок младше 16 лет. В этом случае действия будут расценены как развратные и повлекут ответственность вплоть до лишения свободы на три года.