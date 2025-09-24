Кроссовер Denza N8L от BYD: первое фото салона и дата премьеры

Марка Denza вот-вот запустит в продажу трехрядный паркетник N8L. В гамме бренда новинка окажется на ступеньку ниже модели N9. «Восьмерку» предложат в виде гибрида с тремя электромоторами.

Сертификат кроссовера Denza N8L внесли в базу китайского Минпрома в мае, и в тот же день сам производитель показал внешность модели на фирменных картинках. Теперь марка опубликовала пару дополнительных изображений, на одном из которых запечатлен и интерьер. Вдобавок озвучена дата премьеры – 26 сентября.

Напомним, в линейке Denza уже был кроссовер с почти таким же названием – без приставки L. Тот паркетник дебютировал в 2023 году, он представлял собой модифицированную версию Denza X, над обликом которого трудились спецы тогда еще Daimler. Но, как и исходный кроссовер, «просто» Denza N8 на рынке провалился, так что его убрали из местной гаммы. Также добавим, что изначально Denza была создана компаниями Daimler/Mercedes и BYD, однако затем немцы полностью вышли из проекта. Так что ныне это суббренд BYD, а новый Denza N8L – чисто китайская разработка.

Внутри свежая «восьмерка» во многом повторила старший кроссовер Denza N9. Тут аналогичная передняя панель с тремя раздельными экранами (приборка и два тачскрина мультимедиа) и двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого расположены физические кнопки и две площадки для беспроводной зарядки. Как и N9, паркетник Denza N8L предложат в шестиместном исполнении. Разница же, вероятно, будет заключаться в урезанном оснащении. Например, судя по картинке, у кресел второго ряда N8L нет выдвижных подставок для ног.

Внешне младший SUV также напоминает «девятку», хотя отличий в экстерьере больше. У Denza N8L вертикальные блоки фар, а ходовые огни сделаны в виде двойных горизонтальных плашек. Длина новинки равна 5200 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1820 мм, колесная база – 3075 мм. Размеры Denza N9: 5258/2030/1830 мм, расстояние между осями – 3125 мм.

Для обеих моделей предусмотрен лидар. В сертификате N8L в качестве опции еще были заявлены дроны, которые способны осуществлять фото- и видеосъемку: они хранятся в специальном боксе на крыше, он же является посадочной площадкой.

Как и Denza N9, кроссовер Denza N8L представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид. В состав установки младшего SUV входят работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 2.0 (207 л.с.) и три электродвигателя (один спереди, два сзади). Китайские профильные СМИ пишут, что суммарная отдача N8L равна 762 л.с. против 925 л.с. у системы N9. О батарее информации пока нет. Более крупному кроссоверу сейчас положен аккумулятор на 46,9 кВт*ч.

Предварительные цены Denza N8L должны объявить в рамках презентации. Очевидно, кроссовер окажется дешевле модели Denza N9, за которую сегодня просят минимум 389 800 юаней (около 4,6 млн рублей по актуальному курсу).