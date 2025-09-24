В России продают внедорожники Nissan Patrol 2025 года выпуска

Как удалось выяснить "Российской газете", у двух крупных дилерских центров в России появились в продаже японские внедорожники Nissan Patrol 2025 года выпуска. Согласно информации, все машины поступают в нашу страну путем параллельного импорта через Республику Беларусь и выпущены для рынков США и ОАЭ.

Стоимость внедорожников из наличия начинается с отметки в 13 500 000 рублей. Ровно столько просит автосалон из Москвы за машину в серебристо-графитовом металлике в комплектации Pro-4x для рынка США. Судя по фото, Nissan имеет весьма богатое оснащение, в которое входит: адаптивная пневмоподвеска, подогревы и вентиляции сидений, трехзонный климат-контроль, аудиосистема Klipsch, панорамный люк на крыше, полный пакет ассистентов вождения и многое другое.

Дилерский центр из Санкт-Петербурга просит за аналогичный экземпляр в черном цвете для рынка ОАЭ в несколько раз дороже - 17 500 000 рублей.

Все представленные машины имеют схожие технические характеристики: под капотом установлен V-образный 6-цилиндровый турбомотор объемом 3,5 литра с индексом VR35DDTT в различных вариациях форсировки. В паре с ним работает 9-ступенчатый классический "автомат". Привод - полный.

Для тех же, кто желает получить спортивную версию данного автомобиля с почти 500-сильным мотором и строгим пластиковым обвесом, и готов потомиться в ожидании несколько месяцев, компания из Владивостока готова привезти под заказ Nissan Patrol Nismo за 17 000 000 рублей. Помимо мощного силового агрегата, клиент получит иные колесные диски, спортивные сиденья и ярко-красные ремни безопасности.

