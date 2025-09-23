В 29 регионах России используют БПЛА для контроля на дорогах

Сотрудники ГАИ 29 регионов контролируют соблюдение правил дорожного движения на дорогах при помощи беспилотников. Об этом сообщил старший инспектор по особым поручениям Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Котов в ходе круглого стола на тему применения беспилотных летательных аппаратов для фиксации нарушения правил дорожного движения в СФ.

"По информации подразделений Госавтоинспекции территориальных органов МВД России, по итогам 2022-2023 годов с использованием беспилотных воздушных судов выявлено около 35 тысяч нарушений правил дорожного движения", - сказал Котов.

Основные нарушения: выезд на полосу встречного движения, а также нарушения расположения автомобилей на проезжей части. Кроме того, по его словам, например, в Курганской области, с помощью БПЛА выявлялись нарушения, связанные с проездом на запрещающий сигнал светофора.

Котов также рассказал, что с июля 2022 года по март 2023 года в результате применения беспилотных воздушных судов в Краснодарском крае было выявлено свыше 24 тыс. нарушений правил дорожного движения, что составило 68% от всех выявленных правонарушений, зафиксированных таким образом в указанном периоде по стране.