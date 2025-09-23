Volkswagen T-Roc обошел конкурентов и стал самым популярным автомобилем в Европе

Кроссовер Volkswagen T-Roc стал самым продаваемым автомобилем в Европе в августе 2025 года. Об этом сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на данные исследовательской компании JATO.

© Пресс-служба Volkswagen

За последний месяц лета реализации этой модели достигли 14 693 единиц, что на 14% больше, чем за тот же период прошлого года. На втором месте оказался хэтчбек Dacia Sandero, который разошелся тиражом в 13 834 автомобилей, что на 11% меньше, чем в 2024 году. Замыкает тройку Toyota Yaris Cross, нашедший 12 201 покупателя.

Кроме того, в пятерку вошли Volkswagen Tiguan с показателем в 12 094 проданных кроссовера, что на 23% больше, чем год назад, и хэтчбек Renault Clio с результатом в 12 091 единиц, что на 1% меньше, чем в августе 2024 года.

В топ-10 также оказались Hyundai Tucson (11 350 штук; +28%), Dacia Duster (9813 штук; -16%), Toyota Yaris (9666 штук; -6%), Opel/Vauxhall Corsa (9585 штук; +2%) и Volkswagen Golf (9444 штуки; -2%).

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Россия вошла в десятку крупнейших мировых авторынков.