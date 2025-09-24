В РФ продают Toyota Camry 2012 года почти без пробега

На одном из классифайдов на продажу выставлена капсула времени Toyota Camry XV50, удалось выяснить "Российской газете". Черный седан произведен в Японии в 2012 году и проехал 15 тысяч километров.

© Российская Газета

Автомобиль представлен в комплектации Prestige, в которую входят в том числе климат-контроль для задних пассажиров, подогрев заднего дивана, электрические регулировки сидений.

Седан сохранился в "салонном" состоянии, и на некоторых элементах все еще сохранились защитные пленки.

Под капотом - 181-сильный двигатель 2,5 литра, работающий в паре с "автоматом".

За 13-летнюю Toyota Camry владелец планирует выручить не менее 2 999 000 рублей. Это цена Geely Preface со скидками, без акционных предложений китайский седан обойдется дороже - в 3 358 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о других "капсулах времени": 15-летней Toyota Camry XV40 с пробегом 15,5 тысячи км за 2,5 млн рублей и Ford Mondeo 2013 года с пробегом 4,5 тысячи км за 1 850 000 рублей.