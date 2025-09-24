Представлен новый Lexus RX 2026: множество версий под любые потребности

В Китае стартовали продажи кроссоверов Lexus RX 2026 года. Модель доступна в шести вариантах: два исполнения Lexus RX 300 4WD, три версии Lexus RX 350h 2WD и флагманский Lexus RX 500h F Sport Performance. Цены колеблются от 380 до 619 тысяч юаней (примерно 4,5-7,3 млн рублей).

© За рулем

Дизайн новинки выполнен в узнаваемом стиле бренда. Новая версия Black Edition получила несколько элементов, окрашенных в черный цвет, включая крышки зеркал и молдинги на окнах.

Все версии комплектуются медиасистемой с 14-дюймовым сенсорным экраном и новым комплексом безопасности Lexus Safety System+ 3.0.

Габариты Lexus RX 2026 составляют 4890 х 1920 х 1695 мм, при этом колёсная база равна 2850 мм.

Базовая версия оснащена 2,0-литровым турбомотором мощностью 247 л.с., работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Гибридная версия предлагает 250 л.с. на базе 2,5-литрового двигателя, а топовая гибридная модель характеризуется 371 л.с. при использовании 2,4-литрового турбомотора и 6-ступенчатого автомата.