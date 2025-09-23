В НАС раскрыли стоимость популярных машин после ввода нового утильсбора

Президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин рассказал, сколько будут стоить популярные в параллельном импорте автомобили с 1 января 2026 года, когда новый утилизационный сбор снова вырастет. Его слова приводит Autonews.ru.

Ранее Минпромторг предложил новую методику расчета утильсбора на ввозимые в Россию автомобили. Она может вступить уже 1 ноября. Согласно новым правилам, ставки будут рассчитываться не только с привязкой к возрасту и объему двигателей машин, но и их мощности. Кроме того сбор планируют индексировать на 10-20% с 1 января каждого года вплоть до 2030 года.

Таким образом, по словам Шарапина, Toyota Camry с мотором 2,5 лошадиных сил с 2026 года будет стоить от 6,5 миллионов рублей, а к 2030 году — уже 7,5 миллионов рублей. Toyota Land Cruiser 300 обойдется с 1 января 2026 года в 13,3 миллионов рублей, в 2030 году — уже минимум в 15 миллионов рублей.

Еще две популярные марки в параллельном импорте Mitsubishi Outlander и Zeekr 001 с 1 января 2026 года будут стоить шесть и более десяти миллионов рублей соответственно, а в 2030 году — семь и более 11,5 миллионов рублей.

«Очевидно, что такой уровень цен исключает возможность приобретения россиянами таких автомобилей: даже при средней цене новой машины в три миллиона рублей (включая продукцию АвтоВАЗа) российский авторынок падает. Обозначенный уровень цен его просто уничтожает», — считает Шапарин.

По его мнению, новый утильсбор «убьет» конкуренцию на рынке, тогда как производители автоматически поднимут цены и на автомобили, за которые не нужно платить сбор.