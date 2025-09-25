В Австралии прошла премьера новейшего Volkswagen Transporter 2025

Volkswagen представил новый Transporter 2025 в Австралии.Начальная стоимость модели — 58 590 австралийских долларов (примерно 3,3 млн рублей по текущему курсу), что делает её выгоднее по сравнению с основными конкурентами в сегменте.

© Volkswagen

В линейку вошли версии как с дизельными моторами, так и полностью электрические. Дизельный вариант оснащён 2,0-литровым турбодвигателем на 170 л.с. и 390 Нм, доступным с передним приводом или системой полного привода 4Motion. Электрическая модификация получила установку мощностью 286 л.с. и 415 Нм, батарею на 64 кВт·ч и поддержку быстрой зарядки до 125 кВт. Такой вариант позволяет пополнить запас энергии с 10 до 80% за 38 минут.

Даже в базовой комплектации предусмотрены 16-дюймовые стальные диски, светодиодная оптика, подогрев передних сидений, цифровая приборная панель, климат-контроль, мультимедийная система с 13-дюймовым экраном и беспроводная зарядка. В стандартный пакет безопасности входят адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, экстренное торможение и камера заднего вида.

Электроверсия дополнительно оснащена тепловым насосом для повышения энергоэффективности. Первые автомобили поступят к австралийским дилерам уже в октябре 2025 года.