Opel Grandland лишился эмблемы ради безопасности пешеходов

Концерн Stellantis представил новый кроссовер Opel Grandland с системой коммуникации между участниками дорожного движения. Прототип оснащен функцией "автопилота" третьего уровня, комплексом камер и технологией предсказания намерений на базе искусственного интеллекта. В зависимости от дорожной обстановки, светодиоды автомобиля меняют цвет: на голубой, пурпурный или зелёный.

При активации "автопилота" передние и задние указатели поворота светятся голубым светом. Если система обнаруживает пешехода на дороге, она автоматически замедляет автомобиль, а передние фары меняют цвет с белого на пурпурный.

На маленьком экране, где обычно отображается логотип марки, появляются пиктограммы, сигнализирующие о различных ситуациях. Например, восклицательный знак, изображение пешехода с жестом остановки (пурпурный) или идущей фигуры (зелёный).

Компания подчеркнула, что выбранные цвета не имеют отношения к другим функциям автомобиля. Прототип Opel был разработан совместно с Техническим университетом Дармштадта. Stellantis пока не анонсировал, планирует ли внедрить эту технологию повсеместно в свои машины с функцией автономного вождения.

